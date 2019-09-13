المنتخب يهدد مشاركة أزارو في أولى مباريات عصبة الأبطال

تحوم الشكوك حول مشاركة وليد أزارو مع الأهلي المصري، في المباراة التي ستجمعه بكانو سبور، من غينيا الإستوائية، يوم غد السبت، في إطار مباريات الدور الأول من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك بسبب تعرضه للإصابة مع المنتخب المغربي.

وغادر أزرو، ملعب مباراة المنتخب المغربي أمام النيجر، الودية الأخيرة، في الجولة الثانية، بعد أن سقط مرتين متألما من آلام على مستوى الركبة، وهو الأمر الذي قد يحول دون مشاركته في مباراة لغد، رفقة الفريق المصري.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي القاهري، في تصريحات صحفية، أن قرار مشاركة أزارو في هذه المباراة، بين يدي الطاقم الطبي للنادي بالإضافة إلى المدرب، وذلك بعد أن شعر اللاعب بآلام على مستوى الركبة.

ومن المرتقب أن يشارك أزارو في التداريب الجماعية، اليوم الجمعة، وهي المشاركة التي ستحسم في تواجده في مباراة الغد.