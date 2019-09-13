اعتقال 3 أشخاص.. مستجدات قضية “قصارة” داخل مستشفى خريبكة!

في مستجدات مثيرة في ما بات يعرف إعلاميا بـ”قصارة في مستشفى خريبكة”، بعد اعتقال 3 أشخاص، وممرضة متدربة، داخل إحدى القاعات في مستشفى “الحسن الثاني”؛ تم تأجيل جلسة محاكمة المعتقلين إلى الخميس المقبل، للمرة الثانية.

وخلال أطوار الجلسة، التي عقدت في المحكمة الابتدائية، في خريبكة، يوم أمس الخميس، طلب دفاع المعتقلين تأجيل الجلسة من أجل إعداد الملف، وهو الطلب، الذي استجابت له هيأة المحكمة.

وكان وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مدينة خريبكة، قد أمر بإيداع الممرضة المتدربة رفقة صديقتها، وشابين آخرين في السجن المحلي في خريبكة، بتهم انتحال صفة، والخيانة الزوجية، والفساد، والتحريض على الفساد، والمشاركة في الخيانة الزوجية.

يذكر أنه تم اعتقال 3 أشخاص، وممرضة متدربة، داخل إحدى القاعات في مستشفى “الحسن الثاني”، في خريبكة، بعدما ضبطوا، من طرف رجال الأمن الخاص، وشرطي المداومة، داخل المستشفى، في حالة غير عادية، حيث استعملوا القاعة العمومية لأغراض تستدعي الشكوك، ليتم إبلاغ عناصر الديمومة بأمن مفوضية خريبكة بتفاصيل الواقعة، الذين حلوا في عين المكان، وتم اعتقال المشتبه فيهم.