القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للبحث عن لاعب وسط جديد، تحسبا لفشل نجم توتنهام هوتسبير، كريستيان إريكسن، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أنظار مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، تتجه نحو لاعب وسط ليستر سيتي، جيمس ماديسون، لضمه في الميركاتو الشتوي.
ويبلغ ماديسون من العمر 22 عامًا ويعتبر من أفضل لاعبي خط الوسط في البريمييرليغ مؤخرًا، لكن الأزمة التي قد تواجه مسؤولي المان يونايتد، هي أن عقد جيمس مع ليستر يمتد حتى عام 2023، مما يصعب التفاوض.
ويرغب مانشستر يونايتد في ضم إريكسن، إلا أن رغبة اللاعب الدنماركي في الانتقال لريال مدريد قد تعيق إتمام الصفقة.
يذكر أن إريكسن ارتبط بالرحيل عن توتنهام في الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب أن عقده ينتهي مع النادي في الصيف المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يعثر على بديل لنجم توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.