مانشستر يونايتد يعثر على بديل لنجم توتنهام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للبحث عن لاعب وسط جديد، تحسبا لفشل نجم توتنهام هوتسبير، كريستيان إريكسن، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أنظار مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، تتجه نحو لاعب وسط ليستر سيتي، جيمس ماديسون، لضمه في الميركاتو الشتوي.

ويبلغ ماديسون من العمر 22 عامًا ويعتبر من أفضل لاعبي خط الوسط في البريمييرليغ مؤخرًا، لكن الأزمة التي قد تواجه مسؤولي المان يونايتد، هي أن عقد جيمس مع ليستر يمتد حتى عام 2023، مما يصعب التفاوض.

ويرغب مانشستر يونايتد في ضم إريكسن، إلا أن رغبة اللاعب الدنماركي في الانتقال لريال مدريد قد تعيق إتمام الصفقة.

يذكر أن إريكسن ارتبط بالرحيل عن توتنهام في الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب أن عقده ينتهي مع النادي في الصيف المقبل.