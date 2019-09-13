صحيفة: برشلونة يخطط لمفاجأة مدوّية!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن وتيرة الخلاف بين إدارة فريق برشلونة تزايدت بخصوص إمكانية عودة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بعدما تعثرت المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب التقارير، فإن أنظار مسؤولي بطل إسبانيا توجهت حاليا إلى المهاجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية، إن هناك حوارا دائرا بشدة داخل أسوار برشلونة حول التخلي عن فكرة ضم نيمار (27 عاما)، الذي أبدى بأكثر من طريقة رغبته في العودة إلى البلوغرانا، لكن إدارة ناديه لم ترغب في رحيله دون الحصول على ثمن باهظ.

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لضم مبابي، الذي لا يثير المشكلات وصاحب المعدلات التهديفية الرائعة وبطل العالم مع منتخب بلاده العام الماضي.

وأوضحت أن مبابي لاعب أكثر شبابا من نيمار، حيث يصغره بسبعة أعوام، ويمتلك مزيدا من الإمكانيات للعب في مركز المهاجم الصريح، كما أنه يتعرض لإصابات أقل، كما أنه لن يخلق مشكلات بين الإدارة والجماهير، كما فعل البرازيلي.

لكن الصحيفة الكاتالونية لم تخف صعوبة المفاوضات مع إدارة النادي الباريسي، الذي يرفض دوما الاستغناء عن نجومه، وخاصة مع برشلونة، بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين منذ سداسية الفريق الكاتالوني في ثمن نهائي موسم 2017/2016 وخطف إدارة باريس لنيمار عبر اللجوء للشرط الجزائي، ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ بـ222 مليون يورو.