إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق من جراء استنشاق الغاز، اليوم الجمعة، إثر تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن مسيرات انطلقت عقب صلاة الجمعة في بلدتي كفر مالك شرقي مدينة رام الله، وبلدة كفر قدوم غربي مدينة نابلس.

ولفت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة كفر مالك، بعد أن داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة، ورشقها شبان بالحجارة وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

وأفاد مسعفون ميدانيون، بأنهم قدموا العلاج لثمانية مصابين بالرصاص المطاطي، وعشرات حالات اختناق.

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وفي كفر قدوم هاجم الجيش المسيرة الأسبوعية، مستخدما قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا.

وينظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.