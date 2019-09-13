'الثقوب الصغيرة' في هاتف آيفون تثير مخاوف المستخدمين!

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أثار التصميم الحديث لهاتف "آيفون"، الذي أطلقته "آبل" يوم 10 سبتمبر، مخاوف المستخدمين فيما يتعلق بموقع الكاميرات على الجهاز.
وأفاد المئات من الأشخاص على "تويتر" بأن تصميم هاتف "آبل" الحديث أطلق العنان لمخاوفهم، من الثقوب الصغيرة الموجودة في مربع واحد، التي قد تسبب لهم رهاب النخاريب أو "تريبوفوبيا" (وهو خوف من رؤية الأشياء التي تحتوي على ثقوب صغيرة).
وأفادت دراسة أجرتها جامعة نوتنغهام أن حالة "تريبوفوبيا" تصيب أكثر من شخص من بين كل 10 أفراد، وتشمل الأعراض الغثيان والقيء. ولا يُعرف سوى القليل عن الحالة هذه، ولكن سببها قد يكون جزئيا الخوف من الحشرات الخطرة.
وتقول دراسة أجريت في جامعة "إسيكس": "ينشأ الرهاب جزئيا لأن النخاريب تشترك في الخصائص البصرية الأساسية مع خصائص الكائنات الخطرة".
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