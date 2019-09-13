أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، الجمعة، بإن بكين ستعفي بعض المنتجات الزراعية من رسوم جمركية فرضتها على سلع أمريكية.
وأضافت أن "الصين تملك آفاقا واسعة لاستيراد منتجات زراعية أمريكية مرتفعة الجودة"، مبينة أنه "من المأمول أن تكون الولايات المتحدة ملتزمة بما تقوله وأن تفي بتعهدها بخلق أوضاع مواتية للتعاون في المجالات الزراعية بين البلدين".
وفرضت الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على منتجات زراعية أمريكية، بما في ذلك فول الصويا ولحم الخنزير في يوليو 2018، وإضافة لذلك، رفعت الرسوم على فول الصويا بنسبة 5% وعلى لحم الخنزير بنسبة 10% في الأول من أيلول الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعتزم رفع الرسوم الجمركية من بعض السلع الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.