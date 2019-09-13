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الصين تعتزم رفع الرسوم الجمركية من بعض السلع الأميركية

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أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، الجمعة، بإن بكين ستعفي بعض المنتجات الزراعية من رسوم جمركية فرضتها على سلع أمريكية.
وذكرت الوكالة في تقرير، ان "الصين تدعم الشركات ذات الصلة التي تشتري كميات معينة من فول الصويا ولحم الخنزير ومنتجات زراعية أخرى اعتبارا من اليوم، بما يتماشى مع مبادئ السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية"، مبينة أن "لجنة الرسوم الجمركية التابعة للحكومة الصينية ستستثني تلك السلع من الرسوم الجمركية الإضافية".

وأضافت أن "الصين تملك آفاقا واسعة لاستيراد منتجات زراعية أمريكية مرتفعة الجودة"، مبينة أنه "من المأمول أن تكون الولايات المتحدة ملتزمة بما تقوله وأن تفي بتعهدها بخلق أوضاع مواتية للتعاون في المجالات الزراعية بين البلدين".

وفرضت الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على منتجات زراعية أمريكية، بما في ذلك فول الصويا ولحم الخنزير في يوليو 2018، وإضافة لذلك، رفعت الرسوم على فول الصويا بنسبة 5% وعلى لحم الخنزير بنسبة 10% في الأول من أيلول الجاري.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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