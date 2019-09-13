بشعارات تندد بالمنتج المستورد ودعم المحلي منه، يقف المئات هنا في ساحة الفردوس وسط العاصمة للمطالبة بامور عدة منها دعم جميع المعامل والمصانع العراقية المحلية، ورفض اي تدخل بعمل الوزارة او الوزير الذي بينوا بانه وقف بجانب المنتج العراقي.
وينافس المنتج المحلي نظيره المستورد بالجودة والطعم وغيرها من الامور التي يعجز الاخير عن الوصول لها، وذلك لدخول المواد الكيمياوية بزراعته على عكس المحلي الذي يكون طبيعيا بحسب مواطنين اوضحوا الفرق بينهما.
التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: المنتج المستورد يُغرق السوق العراقي... ومطالبات بدعم الانتاج الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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