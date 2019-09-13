بالفيديو: المنتج المستورد يُغرق السوق العراقي... ومطالبات بدعم الانتاج الوطني

ويتحدث متظاهرون عن وجود اجندات تحاول تشويه سمعة المنتج المحلي وفرض المستورد واغراق السوق به، حتى تتمكن من بيع كميات كبيرة للاستفادة ماديا على حساب المواطن البسيط.

وينافس المنتج المحلي نظيره المستورد بالجودة والطعم وغيرها من الامور التي يعجز الاخير عن الوصول لها، وذلك لدخول المواد الكيمياوية بزراعته على عكس المحلي الذي يكون طبيعيا بحسب مواطنين اوضحوا الفرق بينهما.



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