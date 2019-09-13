بالصور.. عمل بطولي للدفاع المدني بانقاذ رجل سقط ببئر ماء سجن الامام علي الهادي

ويقع هذا البئر على طريق سامراء الدور في احدى المناطق الاثرية تسمى قصر الخليفة العباسي، وهناك داخل القصر الخليفة سجن يسمى سجن الامام علي الهادي والبئر قريب من السجن بعدة امتار.

وعملت فرق الدفاع المدني على اخراج المنتسب مع اجراء الإسعافات الأولية باجهزة الانعاش ونقلة الى المستشفى القريب.