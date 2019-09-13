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تمكنت مديرية الدفاع المدني في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، الجمعة، من اخراج احد افراد الحشد الشعبي بعد ان سقط في بئر ماء سجن الامام علي الهادي "ع".
ويقع هذا البئر على طريق سامراء الدور في احدى المناطق الاثرية تسمى قصر الخليفة العباسي، وهناك داخل القصر الخليفة سجن يسمى سجن الامام علي الهادي والبئر قريب من السجن بعدة امتار.
وعملت فرق الدفاع المدني على اخراج المنتسب مع اجراء الإسعافات الأولية باجهزة الانعاش ونقلة الى المستشفى القريب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عمل بطولي للدفاع المدني بانقاذ رجل سقط ببئر ماء سجن الامام علي الهادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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