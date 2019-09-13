اعلن مكتب المفتش العام في ديوان الوقف السني، الجمعة، ضبط متهم ينتحل صفة مستشار وكيل رئيس الديوان ويستحوذ على مبالغ مالية ضخمة.
واضاف ان "المكتب أحال المتهم إلى المحاكم المختصة وهيئة النزاهة بعد ثبوت تورطه بانتحاله صفة غير قانونية استطاع من خلالها الاستحواذ على مبالغ مالية ضخمة ".
وأكدت التحقيقات الأولية التي أجراها المكتب أن "المتهم كان يستوفي مبلغا أكثر من ٧٠٠ مليون دينار".
ولفت المكتب الى انه "تم تنظيم مجلس تحقيقي أصولي تمت من خلاله احالته الى المحاكم المختصة وفقا لأحكام المادة ٢٦٠ و٤٥٦ من قانون العقوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط متهم ينتحل صفة مستشار وكيل رئيس ديوان الوقف السني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.