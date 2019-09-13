محافظ كربلاء ينفي حصول حالات اختناق للزائرين

وقال الخطابي في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا يوجد أي حالات اختناق بين الزائرين بسبب التدافع، وأنما حالات بسيطة حدثت كبار السن بسبب المرض وارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف أن "الانسيابية في حرم الإمام الحسين طبيعية جداً، وعزاء الدفن على وشك الانتهاء".



وكان مصدر محلي قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، بأن عدداً من النساء اصيبن باختناق بسبب درجات الحرارة خلال تأديتهن زيارة الامام الحسين (ع) في كربلاء.