عبّرت أربع دول أوروبية، الجمعة، عن قلقها من إعلان إسرائيل ضم مناطق في الضفة الغربية. وذكرت "سكاي نيوز"، ان "فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا عبّرت عن قلقها من اعلان اسرائيل ضم مناطق جديدة بالضفة الغربية". وكانت العديد من الدول العربية قد أدانت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عزمه ضم غور الإردن إلى السيادة الإسرائيلية في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أربع دول أوروبية تعبر عن قلقها من إعلان إسرائيل ضم مناطق بالضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.