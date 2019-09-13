حالات اختناق بسبب الحرارة لعدد من النساء قرب مرقد الامام الحسين في كربلاء.. صور

أفاد مصدر محلي، الجمعة، بأن عددا من النساء اصيبن باختناق بسبب درجات الحرارة خلال تأديتهن زيارة الامام الحسين (ع) في كربلاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عددا من النساء وخلال تأديتهن زيارة ما معروف بيوم الدفنة في كربلاء قرب مرقد الامام الحسين عليه السلام اصيبن باختناق بسبب درجات الحرارة"، دون ذكر مزيدا من التفاصيل.

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