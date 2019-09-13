المنافذ: اتلاف 7 برادات من الطماطم والتفاح الايراني الممنوع من الاستيراد في منفذ الشيب

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن ضبط اتلاف سبع برادات من الطماطم والتفاح الايراني الممنوع من الاستيراد في منفذ الشيب الحدودي. وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "نظراً لتشديد الرقابة والتدقيق في منفذ الشيب، تم العثور على سبعة برادات تحمل مادة الخضروات وبعد التدقيق والتفتيش تم ضبط مواد ممنوعة من الاستيراد عبارة عن (طماطه وتفاح ايراني) وبكميات كبيره جداً".



وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإتلافها بحضور لجنة موسعة من كافه الدوائر العاملة في المنفذ".

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