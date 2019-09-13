مفتشية الصحة تعلن منع هدر 343 مليار دينار بالنصف الاول من العام الحالي

أعلن المفتش العام في وزارة الصحة، الجمعة، عن منع هدر اكثر من 343 مليار دينار بالنصف الاول من العام الحالي، مشيرا الى أن الجزء الاكبر من المبالغ المذكورة كان نتيجة اعادة النظر ببرنامج اللقاحات.
واكد الزبيدي، أن "الجزء الاكبر من المبالغ المذكورة كان نتيجة اعادة النظر ببرنامج التحصين (اللقاحات) وانتهاج الوزارة مع المكتب سياسة جديدة قائمة على اعادة تقييم وتقويم برنامج التحصين المهم والحيوي في القطاع الصحي من الناحيتين الادارية والتعاقدية".
وتابع، أن "التعاقد اصبح يتم مع جهات عالمية رصينة تضمن مناشئ موثوقة واسعار مناسبة مثل منظمة اليونسيف العالمية"، لافتا الى أنه "رغم المخاطر والعراقيل المختلفة الا ان الجهود لازالت مستمرة لأكتشاف حالات الفساد في المؤسسات الصحية والبيئية ومتابعتها بما يطور قدرة تلك المؤسسات على تقديم خدمات افضل للمواطنين".
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