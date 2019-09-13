استشهاد 6 جنود إماراتيين في حادث تصادم أثناء أداء واجبهم الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استشهد 6 من القوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، إثر حادث تصادم أثناء أدائهم واجبهم الوطني.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، إن ستة من جنودها البواسل استشهدوا نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

وأوضحت القيادة أن الشهداء هم، النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.