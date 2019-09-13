الجيش الليبي يسقط 3 طائرات مسيرة تركية بالجفرة

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إنه تم إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة كانت تغير على قاعدة الجفرة وسط ليبيا.

وتابع المسماري - في بيان مصور نشر على صفحة القيادة العامة للجيش الليبي - إن القوات المسلحة أفشلت مخططا لضرب القواعد الخلفية للجيش الليبي في منطقة الجفرة العسكرية.

وأضاف المسماري إن قواتنا مستمرة في معركتها لتحرير طرابلس، واستهدفنا تجمعا إرهابيا مكونا من 19 آلية في سرت كان ينوي الاقتراب من الجفرة.

وأوضح أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي يسيطر على أجواء المنطقة، مشيرا إلى أن الطائرات التركية المسيرة التي تم إسقاطها أقلعت من مهبط الكلية الجوية في مدينة مصراته.

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وشدد على أن الجيش الليبي مازال يطارد ما تبقي من مليشيات، محذرا كل من تسول له نفسه التفكير في الاعتداء على سيادة ليبيا وقواتها المسلحة بأنه سيلقى نفس المصير.

وكان العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي أكد أمس الخميس، لـ "العين الإخبارية"، أن مقاتلات سلاحه الجوي استهدفت مواقع المليشيات في منطقة سيدي فرحات بالعزيزية شرقي طرابلس ودمرتها.

وأشار إلى أن سلاح الجو الليبي شهد نشاطا واضحا واستهدف أهدافا ثابتة ومتحركة بإصابات مركزة ودقيقة على طول خط النار مع المليشيات

وأشار إلى أن سلاح الجو الليبي نفذ اول أمس الأربعاء ضربات "موجعة" للمليشيات التي حاولت التقدم على منطقة العربان وكانت الخسائر فيها كبيرة.

تأتي هذه العمليات التي تقوم بها الميليشيات التابعة لحكومة السراج ضد قوات الجيش الليبي متزامنة مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي مدد الخميس تفويض بعثته السياسية في ليبيا لمدة عام حتى 15 سبتمبر/أيلول 2020، مضيفاً إليها مهمة دعم وقف إطلاق نار محتمل .