الصليب الأحمر: 22 ألف مفقود بنيجيريا منذ ظهور "بوكو حرام"

كشف تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، أن نحو 22 ألف شخص لا يزالون مفقودين في نيجيريا، بعد نحو 10 سنوات على بدء هجمات تنظيم بوكو حرام الإرهابي.

وأوضحت اللجنة في تقرير صادر بعد زيارة لرئيسها بيتر ماور إلى نيجيريا، التي استمرت 5 أيام، أن "الآلاف من ذوي المختفين، ومعظمهم قاصرون، لا يعرفون ما إذا كان أبناؤهم أحياء أو أمواتا".

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وتسجل في نيجيريا، البالغ عدد سكانها نحو 190 مليون نسمة، أكبر عدد من المفقودين في العالم، بحسب لجنة الصليب الأحمر.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين في نيجيريا منذ بدء هجمات جماعة بوكو حرام بمليوني شخص، لم يعودوا قادرين على العودة إلى مساكنهم بسبب النزاع.

وقُتل أكثر من 27 ألف شخص منذ بدء تمرد بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا عام 2009، فيما لا يزال 1.8 مليون شخص غير قادرين على العودة إلى بيوتهم.

ﻭزادت ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮﺍﻡ، ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، من ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﺎ الإرهابية على 4 ﺩﻭﻝ ﻫﻲ تشاد ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻭﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ، منذ ﻣﻄﻠﻊ عام 2019.