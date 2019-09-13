- 1/2
- 2/2
أحمد محمودالجمعة 2019/9/13 05:16 م بتوقيت أبوظبي
"بوكو حرام" تواصل إرهابها في نيجيريا
كشف تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، أن نحو 22 ألف شخص لا يزالون مفقودين في نيجيريا، بعد نحو 10 سنوات على بدء هجمات تنظيم بوكو حرام الإرهابي.
وأوضحت اللجنة في تقرير صادر بعد زيارة لرئيسها بيتر ماور إلى نيجيريا، التي استمرت 5 أيام، أن "الآلاف من ذوي المختفين، ومعظمهم قاصرون، لا يعرفون ما إذا كان أبناؤهم أحياء أو أمواتا".
وتسجل في نيجيريا، البالغ عدد سكانها نحو 190 مليون نسمة، أكبر عدد من المفقودين في العالم، بحسب لجنة الصليب الأحمر.
وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين في نيجيريا منذ بدء هجمات جماعة بوكو حرام بمليوني شخص، لم يعودوا قادرين على العودة إلى مساكنهم بسبب النزاع.
وقُتل أكثر من 27 ألف شخص منذ بدء تمرد بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا عام 2009، فيما لا يزال 1.8 مليون شخص غير قادرين على العودة إلى بيوتهم.
ﻭزادت ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮﺍﻡ، ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، من ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﺎ الإرهابية على 4 ﺩﻭﻝ ﻫﻲ تشاد ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻭﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ، منذ ﻣﻄﻠﻊ عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر: 22 ألف مفقود بنيجيريا منذ ظهور "بوكو حرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.