تصدع حزب أردوغان والضغوط على إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: مسؤول أمريكي يلمح لعقوبات جديدة تستهدف داعمي حزب الله، ومنوتشين: واشنطن مستمرة في حملة "الضغوط القصوى" على إيران، وصفعة سعودية قوية لأردوغان بقبرص.. وتأييد شعبي واسع، والبحرية البريطانية: وجودنا في هرمز يعزز استقرار حركة الملاحة، وإيرانيون يحتشدون أمام الكونجرس إحياء لذكرى "مذبحة 1988".

كما تقرأون: أردوغان يهرب من تصدع حزبه بالإفراج عن صحفيين، وواشنطن: لدينا أدلة على أن الناقلة الإيرانية أفرغت حمولتها في سوريا، وواشنطن: استعداد بيونج يانج لاستئناف المفاوضات "إشارة مشجعة"، وفرح بهلوي بعد وفاة الفتاة الزرقاء: احترق نصف المجتمع الإيراني، وأمريكا ترصد 15 مليون دولار للقبض على قياديين بجماعة "حراس الدين"، وقائد عسكري مصري: ملتزمون بخطط القضاء على الإرهاب بسيناء، وصحيفة ألمانية تحذر من السفر لتركيا: دولة لا تحمي زوارها.

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وفي الاقتصاد تطالعون: حرب التجارة تخفض ناتج الاقتصاد العالمي 0.8% في 2020، وأسعار النفط تهبط 1% وبرميل برنت يسجل 60.38 دولار، والذهب يتخلى عن مكاسبه بفعل التقارب الصيني الأمريكي، وعجز الميزانية الأمريكية يتخطى حاجز التريليون دولار، والأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة.. والمؤشر الرئيسي يقترب من مستوى تاريخي، وآيفون 11 يعيد أبل إلى "القمة التريليونية".

وفي الرياضة تجدون: مفاجأة.. مبابي يهدد حلم عودة نيمار لبرشلونة، وفي التكنولوجيا: 4 طرق لتفعيل الأمان في هاتف جالاكسي S10.

أما في الفن تقرأون: موسيقيون يحتفون بكاظم الساهر في يوم ميلاده: عبقري القصائد، وفي المنوعات: مُدلك مصري يعالج آلام العضلات بـ"النار".

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث في مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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