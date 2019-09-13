الان تتابع رئيس الوزراء الباكستاني: حملة الهند على كشمير ستدفع مزيدا من المسلمين للتطرف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، إن حملة الهند على المحتجين والمعارضة في كشمير ستدفع المزيد من المسلمين نحو التطرف.
وألقى رئيس الوزراء، كلمته في الجزء الذي تديره باكستان من إقليم كشمير المتنازع عليه.
وقال “خان”، في تجمع بمظفر أباد عاصمة آزاد كشمير “أريد أن أقول للهند أنها باعتقال الآلاف تدفع الناس نحو التطرف”.
وأضاف: “سينتفض الناس على الهند ولا يتعلق الأمر بمسلمي الهند فحسب وإنما هناك 1.25 مليار مسلم حول العالم كلهم يتابعون ذلك”.
ومضى قائلا: “حين تصل الأعمال الوحشية إلى ذروتها يفضل الناس الموت على هذه الحياة المذلة”.
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