بيان مشترك.. 5 دول أوروبية “قلقة” من إعلان نتنياهو ضم جزء من الضفة الغربية

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعربت 5 دول أوروبية في بيان مشترك لها عن قلقها من إعلان نتنياهو احتمال ضم مناطق في الضفة الغربية حال فوزه في الانتخابات.

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وأوضحت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، أنها ستواصل دعوة كل الأطراف للنأي عن الأفعال التي تخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، مؤكدة أن

وكان نتنياهو أعلن أنه في حال فوزه في الانتخابات المرتقبة في إسرائيل فإنه سيضم غور الأردن ومستوطنات في الضفة المحتلة لم يكشف ما هي.

يذكر أن إعلان نتنياهو لاقى إدانات واسعة، حيث نددت الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالإعلان الذي اعتُبر في إسرائيل بأنه “دعاية انتخابية”.