الان تتابع ألمانيا.. إجلاء 4 آلاف شخص من منازلهم لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
يضطر نحو 4 آلاف شخص في مدينة كولونيا الألمانية إلى مغادرة منازلهم اليوم الجمعة، بسبب عملية إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
وأعلنت إدارة المدينة، أن نطاق الإخلاء في حي زولتس يشمل أيضا برج “يوني-سنتر”، الذي يضم نحو ألف منزل.
ومن المقرر إغلاق المجال الجوي فوق منطقة الإخلاء خلال إبطال مفعول القنبلة.
وتم العثور على القنبلة الإنجليزية، التي تزن 5 قناطير(حوالي 250 كيلوجرام)، خلال أعمال استكشافية، ومن المقرر إبطال مفعولها في وقت لاحق اليوم.
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