ألمانيا.. إجلاء 4 آلاف شخص من منازلهم لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

يضطر نحو 4 آلاف شخص في مدينة كولونيا الألمانية إلى مغادرة منازلهم اليوم الجمعة، بسبب عملية إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

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وأعلنت إدارة المدينة، أن نطاق الإخلاء في حي زولتس يشمل أيضا برج “يوني-سنتر”، الذي يضم نحو ألف منزل.

ومن المقرر إغلاق المجال الجوي فوق منطقة الإخلاء خلال إبطال مفعول القنبلة.

وتم العثور على القنبلة الإنجليزية، التي تزن 5 قناطير(حوالي 250 كيلوجرام)، خلال أعمال استكشافية، ومن المقرر إبطال مفعولها في وقت لاحق اليوم.