الان تتابع بالأسماء.. استشهاد 6 جنود إماراتيين في تصادم آليات عسكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وام - الخليج 365: أعلنت القيادة العامة الإماراتية للقوات المسلحة عن استشهاد 6 من جنودها البواسل، نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية، أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات. وبحسب بيان لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” فإن الشهداء هم: – النقيب سعيد احمد راشد المنصوري .

– الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني.

– الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري.

– و الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو.

– الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي.

– الرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

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