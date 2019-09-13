الان تتابع اندلاع حريق في مستشفى بالبرازيل.. والضحايا: 10 قتلى على الأقل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قتل 10 أشخاص على الأقل في حريق في مستشفى بريو دي جانيرو في البرازيل، اندلع ليل الخميس، ورافقته حالة من الفوضى خلال إجلاء الضحايا.
ولم تعرف أسباب الحريق الذي اندلع في مستشفى باديم بالقرب من ملعب ماراكانا بشمال ريو دي جانيرو، لكن المعلومات الأولية للسلطات تشير إلى ماس كهربائي في مجموعة أجهزة كهربائية.
وتمت السيطرة على الحريق خلال ساعات لكن رجال الإطفاء أمضوا الليل في البحث عن جثث بين الأنقاض.
وقالت فرق الإطفاء إن 90 شخصا على الأقل نقلوا إلى مراكز طبية اخرى.
وكان دخان أسود ينبعث من المبنى بينما نقل العديد من الأشخاص على فرش أو نقالات إلى الشارع بانتظار سيارات الإسعاف.
ونقلت أكثر الحالات خطورة في البدء إلى دار للحضانة في الجوار.
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