الجيش الليبي يسقط 3 طائرات مسيرة تركية بالجفرة

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إنه تم إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة كانت تغير على قاعدة الجفرة وسط ليبيا.



وأضاف المسماري - خلال مؤتمر صحفي الجمعة - أن الهجوم على قاعدة الجفرة كان مخططا له وبدعم من تركيا، مؤكدا أن الجيش الليبي لديه السيادة الكاملة على أجواء البلاد.

وقال المسماري إن قواتنا مستمرة في معركتها لتحرير طرابلس، واستهدفنا تجمعًا إرهابيًا مكون من 19 آلية في سرت كان ينوي الاقتراب من الجفرة.