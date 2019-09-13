بابا الفاتيكان يزور تايلاند واليابان في نوفمبر

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

يعتزم بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، القيام بزيارة رسمية إلى تايلاند في نوفمبر المقبل، بناء على دعوة من حكومة البلاد، بحسب ما أعلنه السفير البابوي في بانكوك. ومن المقرر أن يقوم البابا بزيارة لليابان في وقت لاحق.

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وقال السفير بول تشانغ إن-نام، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بانكوك: "تلبية لدعوة من الحكومة الملكية وأساقفة تايلاند، سيقوم الحبر الأعظم بزيارة بابوية إلى مملكة تايلاند في الفترة من 20 نوفمبر المقبل، وحتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه. وسيتم الإعلان عن جدول أعمال الزيارة في وقت لاحق".

يشار إلى أن تايلاند دولة ذات أغلبية بوذية، ولكنها ترتبط بعلاقات دبلوماسية رسمية مع الكنيسة الكاثوليكية في روما منذ عام 1969، وفقاً لبيان صدر، اليوم الجمعة، عن " مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في تايلاند". وقام بالزيارة البابوية الوحيدة إلى تايلاند، بابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثاني في مايو عام 1984.

ووفقاً لبيان صدر اليوم، يعتزم البابا فرانسيس الأول، أن يعقب زيارة تايلاند بأخرى إلى اليابان، في نوفمبر .

وجرى الإعلان عن جولة البابا في تايلاند واليابان في ثلاث دول على نحو متزامن، هي اليابان، وتايلاند، والفاتيكان.