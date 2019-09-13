تعرف على آخر التطورات الصحية للرئيس التونسي السابق “زين العابدين بن علي“

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التونسية، قال محامي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطيح به عام 2011، إنه نقل إلى مستشفى في السعودية بعد تدهور حالته الصحية.



وصرح منير بن صالحة لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن ابنة زين العابدين بن علي اتصلت به، قائلة إن والدها البالغ من العمر 83 عاما "مريض جدا"، بعد سنوات من علاج سرطان البروستاتا.

وحسبما أوردت وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، فإن المحامي أضاف أن بن علي موجود في أحد مستشفيات جدة .. مضيفا إنه، يعاني من أزمة صحية وتم نقله للمستشفى في السعودية حيث يقيم في منفاه منذ الثورة التي اطاحت به عام 2011.

وأكد بن صالحة ان الازمة الصحية لاعلاقة لها بالسرطان الذي يعاني منه بن علي مؤكداً ان حالتَه مستقرة حاليا.

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وكان القضاء التونسي قد اصدر احكاماً غيابية تصل الى خمسين عاماً ضد بن علي بتهمة الفساد المالي والتعذيب والقتل.

وكشف منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أن صحة بن علي مستقرة وعاد إلى منزله، بعد أن تعرض في يوم سابق إلى وعكة صحية حادة استوجبت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

وأضاف بن صالحة، في تصريحات صحفية أن ما تم تداوله بخصوص إمكانية عودة بن علي إلى تونس غير صحيح، وهو أمر غير مطروح في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بن علي يخضع لعلاج عادي نظرًا لتقدمه في السن وإصابته قبل نحو عام بالسرطان.

وكان خبر مرض زين العابدين بن علي قد تسرّب منذ شهر أيار/مايو الماضي، حيث كشف حينها رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق أنه تلقى أخبارًا مؤكدة تفيد بأن بن علي، مريض جدًا وأنّه أوصى بأن يدفن في المملكة العربية السعودية.

وبعد ما كتبه محسن مرزوق، نشر منير بن صالحة رسالة قال إنها من بن علي، نفى خلالها تدهور صحته، وأكد رفضه توظيف وضعه الصحي من قبل السياسيين، كما أكد عزمه العودة إلى تونس.

وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في شهر كانون الثاني/يناير عام 2011، ويقيم منذ ذلك الحين في السعودية، كمنفى اختياريّ.