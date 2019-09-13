قتلى وجرحى في انفجار بعفرين السورية

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي في سوريا صباح اليوم الجمعة، مخلفة قتلى وجرحى ودمار كبير.



وقال مصدر في طبي في مدينة عفرين، "قتل شخصان على الأقل وأصيب أكثر من 13 آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي على طريق راجو في مدينة عفرين صباح اليوم الجمعة".

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