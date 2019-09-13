شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 جنود إماراتيين بتصادم آليات عسكرية في أرض العمليات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد 6 من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أداهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن الجنود الشهداء هم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.