شكرا لقرائتكم لافروف: الحرب في سوريا انتهت وبقيت بؤر توتر فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الحرب في سوريا انتهت، وسوريا تعود رويداً رويداً إلى الحياة السلمية الطبيعية.

وأوضح لافروف، في مقابلة مع صحيفة "ترود"، أن عدداً من بؤر التوتر يظل قائماً فقط في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة النظام مثل إدلب والضفة الشرقية لنهر الفرات.

من إدلب

وبحسب الوزير الروسي، فإن الاهتمام يتركز الآن على تقديم المساعدة الإنسانية وتحريك العملية السياسية لحل الأزمة من أجل تحقيق الاستقرار المستدام.

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لافروف رجح أن يسهم تشكيل وإطلاق لجنة تهدف لتطوير الإصلاح الدستوري في دفع هذه العملية التي يقودها السوريون أنفسهم وتنفذ بمساعدة الأمم المتحدة. كما أكد وزير الخارجية الروسي اهتمام بلاده الكبير بالحفاظ على الاتصالات المنتظمة مع كل الأطراف السورية بما في ذلك المعارضة ودعوتها إلى أوسع تمثيل ممكن لجميع فئات المجتمع في العملية السياسية.

وفيما يخص العقوبات التي طالت النظام السوري، وصف لافروف هذه العقوبات بغير البناءة، مؤكداً التوصل مع إسرائيل لاتفاق بشأنها.

وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف على ضرورة ضمان احترام حقيقي لسيادة ووحدة أراضي سوريا، لافتاً إلى أن إسرائيل متفقة معهم بالكامل بهذا.

يأتي ذلك فيما استهدف هجوم بسيارة مفخخة مركزاً عسكرياً تابعاً لفصائل المعارضة في مدينة عفرين شمال حلب، وقالت مصادر "العربية" و"الحدث" إن الهجوم أدى لمقتل شخصين مدنيين واصابة 14 آخرين بجروح.