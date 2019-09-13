شكرا لقرائتكم محكمة التعقيب التونسية ترفض الإفراج عن المرشح نبيل القروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفضت محكمة التعقيب التونسية اليوم الجمعة الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي وأبقته موقوفاً، حسب ما أعلنه محامي المرشح الرئاسي الموقوف.

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