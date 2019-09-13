تدابير سير الأحد من طبرجا إلى جسر شكا بسبب تنظيم سباق كأس لبنان للدراجات الهوائية

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "الاتحاد ال​لبنان​ي للدراجات الهوائية ينظّم عند الساعة 8:00 من يوم الأحد 15 أيلول 2019، "سباق كأس لبنان للدراجات الهوائية للطريق لعام 2019"، انطلاقًا من طبرجا/ من أمام "غاليري شلالا" (نقطة الإنطلاق)، وصولًا إلى جسر شكا، من ثمّ العودة إلى ​عمشيت​ صعودًا إلى العبيدات، فالخاربة (نقطة الوصول)".

وأوضحت في بيان، أنّه "سيتمّ منع وقوف السيارات على جانبي الطريق الّتي سيسلكها السباق لحين الانتهاء"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات، حفاظًا على سلامة المتسابقين ومنعًا للازدحام".