"الوطنيين الأحرار": نصرالله رفع وتيرة تماهيه مع إيران في مواقفه الأخيرة

اعتبر حزب "الوطنيين الأحرار" أن "الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ رفع في مواقفه الأخيرة وتيرة تماهيه مع ​إيران​ ذاهبا الى حد فرض خياراته على ال​لبنان​يين والى إظهار قوة دويلته التي تتحكم بقرار الحرب والسلم"، مشيرا الى ان "كلام نصرالله عن الحرب على إيران وجهوزيته كذراع لها لخوضها جاء من دون التوقف عند تداعياتها على لبنان ومن دون اي اعتبار لغالبية ​الشعب اللبناني​".

و في بيان له بعد اجتماع لمجلسه السياسي برئاسة رئيسه ​دوري شمعون​ لفت "​الوطنيين الاحرار​ الى انه "حان الوقت لإفهام نصرالله ان الوطنية الحقة تفرض التزام الثوابت والمسلمات وتأبى الإنخراط في الحرب الخارجية والمحاور الإقليمية. وعليه ندين مواقفه وممارساته التي تعرض الوحدة الوطنية وتوهن مقدرات ​الدولة​ ونطالبه بالرجوع عنها والعودة الى كنف الدولة الواحدة الموحدة التي تمسك بقرار الحرب والسلم والتي تمتلك حصرية ​السلاح​ وتفرض سلطتها على كل شبر من أرضها".

