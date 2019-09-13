اشار وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "اللبنانيين جميعاً وخصوصاً أبناء منطقة مرجعيون لن يسامحوا من تفنن في ابتكار العذاب لهم ولعائلاتهم." ولفت الى ان "المعلومات عن محاولات لتنظيف سجلات 60 عميلاً إسرائيلياً يجب أن تؤخذ بأقصى درجات الجدية والمتابعة"، وارفق تغريدته بهاشتاغ "لن يعودوا".

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كانت هذه تفاصيل خبر خليل: المعلومات عن محاولات لتنظيف سجلات 60 عميلاً إسرائيلياً يجب أن تؤخذ بأقصى درجات الجدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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