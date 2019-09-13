ميشال موسى دعا الحكومة الى التحرك لتحرير المغترب جابر

دان رئيس ​لجنة حقوق الانسان​ النائب ​ميشال موسى​ خطف المغترب اللبناني حسن جابر في مطار العاصمة الأثيوبية أديس ابابا.

ودعا موسى في تصريح ​الحكومة​ الى التحرك في اتجاه السلطات الأثيوبية لكشف مصيره وتحريره، وإعادته سالما الى وطنه وذويه.



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