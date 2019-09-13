بالتزامن مع بدء الانتخابات الرئاسية التونسية.. محامي بن علي يكشف عن حالته الصحية

الموجز

كشف محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الذي تمت إلإطاحة به عام 2011، عن الحالة الصحية له، بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية.

وقال منير بن صالحة، محامي بن علي، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية، إن ابنة الرئيس الأسبق اتصلت به، قائلة إن والدها البالغ من العمر 83 عاما "مريض جدا"، بعد سنوات من علاج سرطان البروستاتا.

وبحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن المحامي أضاف أن بن علي متواجد حالياً في أحد مستشفيات مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

يأتي هذا بالتزامن مع بدء تصويت التونسيين في الانتخابات الرئاسية بالخارج، قبل إجراؤها يوم الأحد المقبل بكافة محافظات البلاد.

يذكر أن تلك الانتخابات هي الثانية منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية في تونس 26 مرشحاً، إلا أن "الأقرب" للفوز أحد 5 أسماء، وفق متابعة معطيات الحملات الدعائية بشكل ميداني.

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ويتوقع مراقبون أن تنحصر المنافسة بين هؤلاء الخمسة بشكل كبير، وهم:

- نبيل القروي: مرشح حزب قلب تونس القابع في السجن بتهم الفساد وتبييض الأموال منذ 23 أغسطس الماضي.

قيس سعيّد: المرشح المستقل.

- عبد الفتاح مورو: مرشح حركة النهضة.

- عبد الكريم الزبيدي: وزير الدفاع والمرشح المستقل المدعوم من حركة نداء تونس وحزب آفاق تونس.

- يوسف الشاهد: رئيس الحكومة الحالي .