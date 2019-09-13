النشرة: توقيف 3 سوريين بحاصبيا على خلفية ترويج مخدرات ودعارة

افاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأن "دورية من معلومات ​الأمن العام​ في حاصبيا اوقفت 3 سوريين في قرية ريحانة بري على خلفية ترويج ​مخدرات​ ودعارة، وقد تم تسليمهم الى مركز أمن عام حاصبيا الاقليمي على أن يتم تحويلهم للمديرية العامة للأمن العام للتحقيق واجراء المقتضى القانوني.

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