شدياق عرضت مع الصايغ وعطية تسريع ملف التوصيف الوظيفي

عقدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة ​مي شدياق​ إجتماعا مع رئيسة ​مجلس الخدمة المدنية​ القاضية فاطمة الصايغ ورئيس التفتيش ​القاضي جورج عطية​، لاستكمال القرارين الصادرين عن مجلس الوزراء في 12/9/2019 بتشكيل لجنتين، الاولى وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ لدراسة موضوع إلغاء بعض المؤسسات العامة و​المصالح المستقلة​، والثانية فنية برئاسة الوزيرة الشدياق لوضع تصور لإنجاز التوصيف لوظيفي في إطار هيكلة الادارة وتطويرها.

وشددت شدياق على "أهمية التنسيق بين الجهات الثلاث من أجل الإسراع في رفع توصيات عملية متعلقة بإعادة هيكلة الادارة وتسريع وتيرة العمل الذي بدأ بالتعاون مع الإدارات في مجال اعتماد التوصيف الوظيفي الحديث".

وبعدما عرض المجتمعون للخطوات المتخذة في إداراتهم والتي تخدم عملية المسح الوظيفي التي يجريها مجلس الخدمة المدنية حاليا، بناء على تعميم من الرئيس الحريري وعملية التوصيف الوظيفي التي بدأها مكتب الوزيرة شدياق، تم الاتفاق على تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار وعلى وضع خطة عمل مشتركة، على أن ترسل ​تقارير​ دورية حول الموضوع إلى ​رئاسة مجلس الوزراء​.

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