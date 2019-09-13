تدابير سير لمدة يومين مقابل ثكنة هنري شهاب على المسلكين الشرقي والغربي

اعلنت المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة في بيان ان إحدى الشركات المتعهدة، ستقوم بأعمال ​حفريات​ على المسلكين الشرقي والغربي، مقابل ثكنة هنري شهاب، بهدف تمديد كابلات كهربائية، وذلك على مرحلتين، وفقاً للآتي:

المرحلة الأولى: من الساعة 13،00 لغاية الساعة 18،00 من يوم غد السبت 14/9/2019.

المرحلة الثانية: من الساعة 8،00 لغاية الساعة 13،00 من يوم الأحد 15/9/2019.

وستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق الطريق، طيلة فترة الأشغال، من دون منع المرور.

واملت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام.