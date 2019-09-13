تدابير سير لمدة يومين مقابل ثكنة هنري شهاب على المسلكين الشرقي والغربي

اعلنت المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة في بيان ان إحدى الشركات المتعهدة، ستقوم بأعمال حفريات على المسلكين الشرقي والغربي، مقابل ثكنة هنري شهاب، بهدف تمديد كابلات كهربائية، وذلك على مرحلتين، وفقاً للآتي:
المرحلة الأولى: من الساعة 13،00 لغاية الساعة 18،00 من يوم غد السبت 14/9/2019.
المرحلة الثانية: من الساعة 8،00 لغاية الساعة 13،00 من يوم الأحد 15/9/2019.
وستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق الطريق، طيلة فترة الأشغال، من دون منع المرور.
واملت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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