كهرباء لبنان: عزل مخرجي زفتا والرادار لاستكمال تأهيلهما

اعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​، في بيان، "عن تمديد عزل مخرجي "زفتا" و"الرادار" من محطة المصيلح الرئيسية من 11 ولغاية 30 أيلول 2019 من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا، وذلك من أجل استكمال أعمال تأهيل المخرجين. وبالتالي، سوف تنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل عن القرى والبلدات التالية: زفتا، بفروة، ​دير الزهراني​، النميرة، بنعفول، عزة، أركي، ​رومين​، حومين التحتا، خزيز، الحجة، خربة بصل، عنقون، صربا، عرب الجل، ​عرب طبايا​ ومزرعة الخريبة.

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