أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيعقد اجتماعين مع الرئيسين التركي ​رجب طيب أردوغان​ والإيراني ​حسن روحاني​ في إطار القمة الثلاثية حول ​سوريا​، مشيرا الى أن "هذا اللقاء سيكون في ​أنقرة​، والرئيس سيتوجه إلى هناك. طبعا ستكون لقاءات ثنائية أيضا مع أردوغان وروحاني".



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كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: بوتين سيلتقي أردوغان وروحاني في 16 أيلول في أنقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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