الحواط: نعول على الدور الروسي في تأمين عودة النازحين

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​ الى انه "ختام مسك وناجح لزيارتنا الى ​موسكو​ برفقة النائب الدكتور ​فادي سعد​ حيث التقينا عدد من النواب والسياسيين الروس والسفير ال​لبنان​ي في موسكو ​شوقي بو نصار​ ومستشار رئيس الحكومة الدكتور جورج شعبان. هذه الزيارة ساهمت في تعزيز التعاون النيابي والسياسي بين لبنان و​روسيا​ ورسّخت العلاقات التاريخية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة".

واشار الحواط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "نعوّل على الدور الروسي في تأمين عودة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم".