الحواط: نعول على الدور الروسي في تأمين عودة النازحين

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط الى انه "ختام مسك وناجح لزيارتنا الى موسكو برفقة النائب الدكتور فادي سعد حيث التقينا عدد من النواب والسياسيين الروس والسفير اللبناني في موسكو شوقي بو نصار ومستشار رئيس الحكومة الدكتور جورج شعبان. هذه الزيارة ساهمت في تعزيز التعاون النيابي والسياسي بين لبنان وروسيا ورسّخت العلاقات التاريخية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة".
واشار الحواط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "نعوّل على الدور الروسي في تأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم".
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