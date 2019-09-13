إعتصام لاهالي موقوفي عبرا في صيدا للمطالبة بالعفو العام

نفذ أهالي الموقوفين والمحكومين في ملف ​احداث عبرا​ اعتصاما، امام مسجد الصديق، في صيدا، وذلك تضامنا مع ابنائهم المعتقلين ورفع المعتصمون لافتات تطالب ب​العفو العام​ عن جميع الموقوفين وتستنكر اي عفو يمكن ان يشمل العملاء الاسرائيليين.

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