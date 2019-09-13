أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو "عزم هنغاريا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في سوريا"، مشيراً إلى "رفض انتقادات عدد من المراقبين والسياسيين الغربيين فيما يتعلق بخطط بودابست لإرسال دبلوماسي رفيع إلى سوريا في عام 2020".
وسأل "إذا كانت هناك مشكلة في أنَّ دبلوماسيا هنغاريا رفيعاً سوف يتوجه إلى هناك عدة مرات في السنة، فماذا سيقول منتقدونا عن أصدقائنا من أوروبا الوسطى الذين ما زالت سفاراتهم قائمة وعاملة هناك؟ دعونا لا نلجأ إلى المعايير المزدوجة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الهنغاري: نعتزم رفع تمثيلنا الدبلوماسي في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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