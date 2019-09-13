جيش الإمارات أعلن مقتل 6 من جنوده بحادث تصادم آليات عسكرية في أرض العمليات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في ​الإمارات​، في بيان، "مقتل ستة من جنودها نتيجة ​حادث تصادم​ آليّات عسكريّة أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليّات".

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