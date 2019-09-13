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10 قتلى على الأقل في حريق بمستشفى في ريو دي جانيرو بالبرازيل

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قُتل عشرة أشخاص على الأقل في حريق في مستشفى باديم بالقرب من ملعب ماراكانا بشمال ​ريو دي جانيرو​ في ​البرازيل​، ورافقته حالة من الفوضى خلال إجلاء الضحايا.

وتُشير المعلومات الأوليّة للسلطات إلى أنّ سبب الحريق الّذي تمّت السيطرة عليه، ناتج عن ماس كهربائي في مجموعة أجهزة كهربائيّة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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