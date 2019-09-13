10 قتلى على الأقل في حريق بمستشفى في ريو دي جانيرو بالبرازيل

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قُتل عشرة أشخاص على الأقل في حريق في مستشفى باديم بالقرب من ملعب ماراكانا بشمال ريو دي جانيرو في البرازيل، ورافقته حالة من الفوضى خلال إجلاء الضحايا.
وتُشير المعلومات الأوليّة للسلطات إلى أنّ سبب الحريق الّذي تمّت السيطرة عليه، ناتج عن ماس كهربائي في مجموعة أجهزة كهربائيّة.
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