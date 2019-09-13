10 قتلى على الأقل في حريق بمستشفى في ريو دي جانيرو بالبرازيل

قُتل عشرة أشخاص على الأقل في حريق في مستشفى باديم بالقرب من ملعب ماراكانا بشمال ​ريو دي جانيرو​ في ​البرازيل​، ورافقته حالة من الفوضى خلال إجلاء الضحايا.

وتُشير المعلومات الأوليّة للسلطات إلى أنّ سبب الحريق الّذي تمّت السيطرة عليه، ناتج عن ماس كهربائي في مجموعة أجهزة كهربائيّة.