ليبرمان: بنيامين نتانياهو منعني من اغتيال هنية

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن "رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو خدعه ومنع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية"، مشيراً إلى ان "نتانياهو وحزب الليكود وقعا اتفاقا معه كان أحد بنوده إسقاط حكم "حماس" في غزة، ولكن نتانياهو فعل كل شيء من أجل تجنب هذه العملية".
ولفت إلى ان "نتانياهو منح الحصانة لقادة "حماس" رغم استمرارهم في تسليح أنفسهم وإنتاج الصواريخ، قائلا "قبل أسبوعين قتلت فتاة إسرائيلية بالقرب من دوليب، وبعد ساعة خرج قادة "حماس" ورحبوا بهذه العملية، إنهم ليسوا خائفين لأن نتانياهو منحهم الحصانة".
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