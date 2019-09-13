Otv: التحقيقات التي جرت مع العميد الذي رافق الفاخوري اثبتت أن تصرفه كان فرديا

ذكرت معلومات لقناة "otv" ان التحقيقات التي جرت مع العميد في ​الجيش​ الذي رافق عامر الياس الفاخوري الى مركز ​الامن العام​ في ​مطار بيروت​ اثبتت أن تصرفه كان فرديا لوجود روابط شخصية ولا علاقة للقيادة به.

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