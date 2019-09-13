سلطات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا: قلقون من إعلان نتانياهو ضم مناطق بالضفة

أبدت سلطات ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​إيطاليا​ و​إسبانيا​ و​بريطانيا​ قلقها من إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ عن احتمال ضم مناطق في ​الضفة الغربية​، معتبرة ان "خطوة نتانياهو تمثل في حال تنفيذها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

وفي بيان مشترك أكدت الدول الخمس أنها ستواصل دعوة كل الافرقاء للنأي عن الأفعال التي تخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين.