أبدت سلطات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا قلقها من إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن احتمال ضم مناطق في الضفة الغربية، معتبرة ان "خطوة نتانياهو تمثل في حال تنفيذها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
وفي بيان مشترك أكدت الدول الخمس أنها ستواصل دعوة كل الافرقاء للنأي عن الأفعال التي تخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا: قلقون من إعلان نتانياهو ضم مناطق بالضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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