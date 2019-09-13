أفاد المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ بأنه "بعدما ورد في إحدى الصحف خبراً تحت عنوان" تغذية ​الجيش​" بأن وزير المالية أكد أنه "لن يقع تحت ضغط المتعهدين والتجار والمتواطئين مع بعض الضباط كاشفاً ان هنالك 80 الف فاتورة عليها مشاكل ينقصها مستندات"، قام وزير الدفاع بارسال كتاب إلى ​النيابة العامة العسكرية​ بمضمون ما ورد أعلاه واعتبار هذا الكتاب بمثابة إخبار وإجراء التحقيقات اللازمة مع الضباط المعنيين في الملف وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب بو صعب: وزير الدفاع ارسل كتابا الى النيابة العسكرية للتحقيق في ملف تغذية الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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